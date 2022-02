Pandemie : Luxemburg lockert Corona-Regeln (Update)

Luxemburg In der Gastronomie gilt 3G, Ungeimpfte erhalten wieder Zutritt in Kneipen und Restaurants, die Sperrstunde entfällt, Quarantäne fällt weg.

Luxemburg hat weitgehende Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt: Statt 2Gplus soll 3G in der Gastronomie gelten. Damit dürfen Ungeimpfte wieder in Kneipen und Restaurants. Auch die Sperrstunde soll wegfallen, genauso wie die Quarantäne für Infizierte. Am Arbeitsplatz soll weiterhin verpflichtend 3G gelten.