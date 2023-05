Feiertag für Grenzgänger Europatag am 9. Mai: Warum morgen wieder viele Luxemburger nach Trier kommen

Feiertag am 9. Mai für alle Grenzgängerinnen und Grenzgänger in Luxemburg: Das Kuriose daran – das Großherzogtum ist das einzige Land in der EU, das an die Anfänge der Europäischen Einigung erinnert. Warum das so ist.

08.05.2023, 09:57 Uhr

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Das Großherzogtum hatte schon immer ein besonderes Verhältnis zur Idee der Europäischen Einigung: Nicht nur, dass es mitten im Herzen Europas ohnehin prädestiniert für eine Vermittler- und Kompromissrolle ist. Als einer der kleinsten Staaten Europas profitiert Luxemburg auch mit am stärksten davon, in einer Union mit den großen Nachbarn Frankreich und Deutschland international eine größere Bedeutung zu bekommen. Und so ist das kleine Land schon immer einer der leidenschaftlichsten Fürsprecher des Europäischen Einigungsprozesses gewesen.