Fußball-EM-Qualifikationsspiel Luxemburg gegen Portugal: So kommen Fans zum Stadion

Luxemburg und Portugal bestreiten am Sonntagabend ihr jeweils zweites Qualifikationsspiel zur Fußball-Europameisterschaft 2024, die in Deutschland stattfinden wird (weswegen die deutsche Elf als Gastgeber bereits als qualifiziert gilt und kein Spiel bestreiten muss). In der Qualifikationsgruppe J sind zudem Island, Liechtenstein, die Slowakei (erster Gegner Luxemburgs an diesem Donnerstagabend) und Bosnien und Herzegowina vertreten.