Fußball EM-Qualifikation: Luxemburg scheitert in Georgien

Die Fußball-Nationalmannschaft von Georgien hat einen wichtigen Schritt in Richtung Europameisterschaft in Deutschland gemacht. Die vom ehemaligen Bayern-Profi Willy Sagnol trainierte Mannschaft gewann am Donnerstag ihr Playoff-Halbfinale gegen Luxemburg mit 2:0 (1:0). In Finale treffen die Georgier dann am Dienstag auf Griechenland oder Kasachstan. Der Sieger dieser Partie löst das EM-Ticket.