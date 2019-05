Gesundheit : Entbindung in Ostbelgien möglich

Mainz () Schwangere Frauen aus der Eifel können nun einfacher ihr Kind in der St. Josef Klinik im ostbelgischen St. Vith entbinden. Rheinland-Pfalz und die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens haben dazu ihre Zusammenarbeit im Gesundheitssektor vertieft, teilten die beiden Gesundheitsminister Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Antonios Antoniadis mit.

„Das Land ist in der Pflicht, die medizinische Versorgung für die Bevölkerung sicherzustellen“, sagte die Ministerin. „Bei der stationären Versorgung kann dies auch mit Hilfe eines grenzübergreifenden Leistungsangebotes möglich sein.“ Gerade für werdende Mütter sei die Möglichkeit der Entbindung in St. Vith wichtig. Auf rheinland-pfälzischer Seite haben bereits mehrere Krankenhäuser ihre Geburtshilfe geschlossen, zuletzt die in Daun. „So gibt es eine Alternative, die für manche Orte in der Eifel sogar die nächstgelegene ist“, betonte die Ministerin.