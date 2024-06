Wo ist Sam? Entlaufenes Känguru hält Osten von Luxemburg in Atem

Ein Känguru hält am Dienstag die Gegend um Consdorf in Atem. Das Tier heißt Sam – und ist am Dienstagmorgen seiner Besitzerin ausgebüxt. Sie hat auch Daniel Frères vom Tierschutz-Verein „Give us a Voice“ kontaktiert. Frères hat daraufhin einen Aufruf auf Facebook gestartet: Wer hat Sam gesehen?