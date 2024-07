Luxemburg Sammy: Entlaufenes Känguru ist tot – Das ist die Todesursache

Die traurige Nachricht kam am Dienstag, 2. Juli: Das Känguru Sammy, das über eine Woche lang entlaufen und dann wieder nach Consdorf im Kanton Echternach zurückgekehrt war, ist tot. Am Mittwoch, 3. Juli, gab die Veterinärinspektion nun über das Landwirtschaftsministerium die Todesursache bekannt. Das Wallaby-Känguru starb laut der Pressemitteilung am 25. Juni an „einer schwer heilbaren bakteriellen Krankheit“. Die Krankheit sei bereits bei den Analysen eines privaten Veterinärlabors festgestellt worden, die nach dem Einfangen des Beuteltiers vorgenommen wurden.