Royals Voilà der kleine Prinz: Prinz François aus Luxemburg verlässt das LKrankenhaus! (Fotos)

Der kleine François Henri Luis Marie Guillaume hatte es eilig. Eigentlich erst für April erwartet, hat das zweite Kind von Erbgroßherzog Guillaume (41) und Erbgroßherzogin Stéphanie (38) von Luxemburg bereits am Montag, 27. März ,das Licht der Welt erblickt. Knapp drei Jahre nach seinem Bruder Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, der auch der nächste Thronfolger in der Luxemburger Monarchie ist, ist François um 10.04 Uhr in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg auf die Welt gekommen. Das Baby wiegt 3,575 Kilogramm und ist 53 Zentimeter groß. Am Donnerstag sind Mutter und Kind gegen Mittag aus dem Krankenhaus, das nach der Ururgroßmutter der Kinder benannt ist, aus dem Krankenhaus entlassen worden.