Gegen sieben Bewerber durchgesetzt Diese junge Sängerin wird Luxemburg beim ESC 2024 vertreten

Nun heißt es erst einmal "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024". Acht Kandidaten sind sicher beim Vorentscheid dabei. Vier weitere Kandidaten werden im Bootcamp "Ich will zum ESC!" mit Conchita Wurst und Rea Garvey ausgewählt. Die sechsteilige Docutainment-Serie läuft seit dem 25. Januar in der ARD-Mediathek bzw. im Ersten. Den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest in Schweden können ESC-Fans am 16. Februar 2024 um 22.05 Uhr in Berlin mitverfolgen. Moderiert wird er von Barbara Schöneberger. Die Show kann live auf eurovision.de, im Ersten, auf ONE und in der ARD Mediathek mitverfolgt werden.