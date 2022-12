Kultur in Luxemburg : Esch feiert Abschluss als europäische Kulturhauptstadt

Artisten der Gruppe Companie le· Passagers zeigen an Seilen eine Show. Bei einer Abschlussfeier in der Kulturhauptstadt Europas in der Konzerthalle Rockhal gibt es einen bunten Rückblick auf die Höhepunkte des Kulturjahres. Foto: dpa/Harald Tittel

Esch/Alzette Mit einer großen Party ist im luxemburgischen Esch das europäische Kulturhauptstadtjahr zu Ende gegangen. Die Macher sind zufrieden und versichern: Es ist kein Abschied - viele Kulturprojekte gehen weiter.

Zum großen Finale als europäische Kulturhauptstadt 2022 hat das luxemburgische Esch mit seinen Nachbargemeinden noch einmal alles gegeben. Bei einer Abschlussparty in der Konzerthalle Rockhal seilten sich Artisten ab, tanzten junge Frauen mit Rollschuhen über die Bühne und erklang lokale und internationale Musik. Am Donnerstagabend ging das Kulturjahr in Luxemburgs zweitgrößter Stadt genauso zu Ende wie es im Februar begonnen hatte: bunt, vielfältig, zeitgenössisch und international.

„Das Jahr war ein Erfolg", sagte die Generaldirektorin von „Esch 2022", Nancy Braun, der Deutschen Presse-Agentur. Noch gebe es keine finalen Besucherzahlen, aber man könne schon sagen, es seien Hunderttausende gewesen, die die 160 Projekte mit rund 2400 Events in der Kulturregion im Südwesten Luxemburgs und dem angrenzenden Frankreich besucht hätten. Bei dem Kulturhauptstadt-Projekt waren neben Esch 18 benachbarte Gemeinden mit im Boot.

Das grenzüberschreitende Konzept habe sich bewährt, sagte Braun. Die Region sei heute eine andere als zuvor: Es gebe neue Strukturen, neue Verbindungen, die unter dem Motto „Remix Culture" entstanden seien. Das Jahr habe „vieles angestoßen", sagte sie. „Das ist aber jetzt nur das Vorwort eines Buches. Die nächsten Kapitel müssen jetzt weitergeschrieben werden." In der Region leben mehr als 200 000 Einwohner aus 120 Nationen.

Was auf jeden Fall bleibt, sind die 15 neuen Orte rund um Kultur, die im Zuge von „Esch2022" entstanden sind. Da ist zum Beispiel das Kulturzentrum „L'Arche" im französischen Villerupt, wo die Party nach der Show in Esch mit dem Rückblick auf die Höhepunkt des Jahres dann in der Nacht zum Freitag weiterging. Dann gibt die neue Kunsthalle in der 36 000-Einwohner-Stadt Esch sowie ein früheres Kino, das zum Kinder- und Jugendtheater umgebaut wurde. In Kayl gibt es das neue „Museé Ferrum", in Rumelange das „Spektrum" und in Differdange den umgebauten alten Bauernhof „Lommelshaff".

Thematisch ging es im Kulturhauptstadtjahr um das, was die Region eint: Eine gemeinsame industrielle Geschichte aus Erz und Stahl, die kulturelle Vielfalt - und Visionen für ein grenzenloses Europa. Auch hier gibt es Fortsetzungen: Der Literaturpreis für junge Autoren, der „Prix Laurence" von der Gemeinde Bettemburg, wird nach 2022 auch weiter für Bewerber in Europa offenstehen. Und der neue „Minett Trail", der 90 Kilometer Wanderwege durch die Erzregion mit ihren bräunlich-roten Erden umfasst, soll Touristen anlocken.

„Esch2022" sollte eine Kulturhauptstadt „zum Mitmachen" sein. „Natürlich hat nicht jeder mitgemacht", sagt Braun. Aber das Projekt habe viele Leute neugierig auf Kultur gemacht, weil sie gesehen hätten, wie „breit und vielfältig" Kultur gedacht wurde. Insgesamt seien knapp 300 Orte bespielt worden.

Nach Ansicht des Escher Bürgermeisters und „Esch 2022"-Präsidenten Georges Mischo ist die Region in diesem Jahr kulturell enger zusammengerückt. „Das ist eine super Erfahrung gewesen", sagte er. Diese „Dynamik" solle in Projekten in 2023 weitergeführt werden. „Wir wollen keine Konkurrenz zu Luxemburg-Stadt sein, aber der Süden kann auch Kultur - das haben wir dieses Jahr wirklich bewiesen." Allein bei Escher Projekten seien 119 000 Besucher dabei gewesen.

Zum Gesamtprogramm gehörten etwa 170 Konzerte, 120 Ausstellungen, 720 Workshops, 800 Führungen, 30 Festivals, 25 Lesungen und 500 Spektakel und Aufführungen, berichtete Sprecher Patrick Weber. Dabei ging es international zu, hat doch in Luxemburg mit knapp 650 000 Einwohnern mehr als die Hälfte der Bevölkerung eine ausländische Staatsangehörigkeit. Das meiste lief auf Französisch, aber viel dabei waren auch Englisch, Luxemburgisch, Deutsch und Portugiesisch.

Nach Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Ilres kamen die Veranstaltungen gut an. 93 Prozent der Befragten gaben demnach an, „eine gute Zeit" verbracht zu haben. Und 59 Prozent sagten, sie empfänden die Region heute attraktiver als in der Vergangenheit.

„Das Jahr war nicht nur ein Feuerwerk", sagte Generaldirektorin Braun. Das sehe man auch an den Investitionen, die geflossen seien. Das Budget von „Esch2022" habe bei knapp 55 Millionen Euro gelegen. Wenn man die Gelder dazu nehme, die zudem Projektpartner investiert und Sponsoren aufgebracht hätten, belaufe sich die Summe nach ersten Schätzungen auf rund 138 Millionen Euro, sagte sie. Die genaue Abrechnung liege erst nächstes Jahr vor.

Auch wenn das reguläre Programm Ende dieses Jahres ausläuft, ein paar Nachwehen gibt es noch. So läuft zum Beispiel die Ausstellung „Pure Europe" in der früheren Möllerei auf dem einstigen Stahlwerksgelände im heute hippen Stadtteil Esch-Belval noch bis zum 26. Februar 2023. Die Schau geht der Frage nach, was Europa heute ist. Besser als in Luxemburg, einem Land mit 212 000 Grenzgängern, die täglich zur Arbeit pendeln, hätten Ort und Thema kaum gewählt sein können.