Kultur-Tipps für Esch2022 : Kulturhauptstadt Esch feiert die große Abschiedsparty

Alles hat ein Ende, auch Esch 2022: Der Abschluss als Europäische Kulturhauptstadt wird am 22. Dezember gefeiert. Foto: Esch2022/Maria Comesaña

Serie Esch Endspurt für Esch-sur-Alzette und seine 18 umliegenden Gemeinden: Das Jahr als Europäische Kulturhauptstadt geht zu Ende. Gefeiert wird das mit einer kostenlosen Party am 22. Dezember – und zwar in Luxemburg und in Frankreich.

Für Esch-sur-Alzette und die 18 Gemeinden in der luxemburgischen und französischen Nachbarschaft geht die Zeit als Europäische Kulturhauptstadt zu Ende. Allerdings nicht ohne Party. Diese findet kurz vor Weihnachten, am Donnerstag, 22. Dezember, sowohl in Luxemburg als auch in Frankreich statt. Das Motto lautet „Rewind-Play-Forward“. In diesem Sinne soll der Abend also starke Momente des Kulturjahres in Erinnerung rufen, neue Aufführungen auf die Bühnen bringen und zeigen, was vom Kulturjahr für die Zukunft der Region bleibt.

Der Rückblick (Rewind) findet zwischen 17.30 und 20 Uhr in der Rockhal in Esch/Belval statt. Das Musikensemble Future Frequencies wird mit dem Kollektiv Compagnie Les Passagers den Esch 2022-Jahresrückblick einleiten. Danach folgen zwölf Auftritte lokaler und nationaler Akteure. An dem Abend geht es um künstlerische Errungenschaften, neu entstandene Orte, Nachhaltigkeit, digitale Horizonte, Kultur- und Industrieerbe sowie die internationale Zusammenarbeit mit Kaunas und Novi Sad – in diesem Jahr ebenfalls Europäische Kulturhauptstädte.

Kulturelle Aufführungen werden ab 20.30 Uhr, ebenfalls in der Rockhal, gezeigt. Bis 23 Uhr werden verschiedene Veranstaltungen geboten. Im Rahmen eines „Apéro Littéraire“ zum Thema Europa werden sich Tanz, Theater und Texte unter anderem von Erasmus, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Stefan Zweig und Simone Veil zu einem bunten Reigen verbinden. Altercadance und das Capoeira Team Luxembourg zeigen die Ergebnisse ihrer Arbeit, in die auch Laien eingebunden wurden. Das Projekt La Jungle – Collaborations Brutes ist ein grenzüberschreitendes Pop-, Rock- und Elektro-Musikprojekt mit Frankreich und Belgien.

Die Party wird zwischen 23 und 3 Uhr im französischen Villerupt im Kulturzentrum L‘Arche gefeiert. Dort sorgen Miss Sappho, das Kollektiv La Creole, Bernadette und das Kollektiv La Zintrie für elektronische Musik.