Kolumne Verbraucherschutz ohne Grenzen : Gestärkte Fluggastrechte außerhalb der EU

Foto: Kevin Wiseler

In seinem jüngsten Urteil vom 7. April 2022 (Rs. C-561/20) hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschieden, dass ein Fluggast Anrecht auf eine Entschädigung von bis zu 600 Euro haben kann, wenn er mit deutlicher Verspätung, also von mehr als drei Stunden, an seinem Endziel außerhalb der EU ankommt.

Wie der EuGH entschieden hat, gilt dies auch, wenn der Flug von einer Fluggesellschaft aus einem Drittstaat durchgeführt wird. Wichtig sei, dass die Reise in einem Land der EU angetreten wird, damit die Fluggastrechteverordnung anzuwenden ist.

Folgender Fall lag dem EuGH vor:

Fluggäste aus Belgien hatten bei der Lufthansa einen Flug von Brüssel nach San José (USA), mit Zwischenlandung in Newark (USA) gebucht. Die Flüge wurden vollständig von United Airlines, einem in einem Drittstaat ansässigen Luftfahrtunternehmen, durchgeführt. Die Fluggäste erreichten ihr Ziel in San José mit einer Verspätung von mehr als drei Stunden.

Die Fluggäste forderten eine Entschädigung gemäß EU-Verordnung 261/2004. Die Fluggesellschaft antwortete allerdings, dass diese nicht anwendbar sei, da sie ihren Sitz außerhalb der EU habe und Start und Ziel des betroffenen Fluges ebenfalls außerhalb der EU lagen.

Der EuGH sah dies anders und die Fluggäste hatten somit grundsätzlich Anrecht auf die Ausgleichszahlung. Die Verbindung (Flug Newark-San José) fällt in den Anwendungsbereich der Verordnung, wenn die Reise in einem EU-Land, hier Belgien, angetreten worden ist.

Zur Erinnerung: Wann ist die Fluggastrechteverordnung 261/2004 anwendbar?

Die Fluggastrechteverordnung ist zunächst anwendbar, wenn der Flug in einem Land der EU startet, unabhängig vom Ziel oder der Fluggesellschaft. Startet der Flug allerdings außerhalb der EU und landet auf einem Flughafen innerhalb der EU, dann ist die Verordnung nur anzuwenden, wenn die durchführende Fluggesellschaft ihren Sitz in der EU hat.

Sollten Sie Fragen bezüglich Ihrer Rechte haben, können Sie sich an das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg CEC wenden, das Sie kostenfrei beraten und unterstützen kann.