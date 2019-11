Vortrag : Extremsportler spricht über Grönland

Dippach/Trier Auf Einladung der Gemeinde Dippach im Westen Luxemburgs berichtet Polarforscher und Arzt Dr. Patrick Peters, erster Luxemburger am Nordpol, am Sonntag, 17. November, ab 17 Uhr im Rathaus in Dippach-Schuweiler von seiner Expedition durch Grönland.

