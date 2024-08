Fast zehn Millionen Besucher Tagesausflug nach Luxemburg: Darum lohnt sich ein Besuch der „Family of Man“

Und die von ihm kuratierte Ausstellung – mit 503 Aufnahmen von 273 Fotografinnen und Fotografen aus 68 Ländern – sollte kurz darauf alle Rekorde sprengen. „The Family of Man“ ging nach dem gewaltigen Erfolg in New York in mehreren Wanderversionen rund um die Welt. Sie galt als das größte Fotografie-Vorhaben aller Zeiten. Steichen sondierte mit seinem Team drei bis vier Millionen Fotos aus aller Welt. Was berührt, was erlaubt eine neue Perspektive, was überrascht? Ein humanistisches Statement in Zeiten des Kalten Krieges: Die Menschen verbindet viel mehr als sie trennt. Immer. Überall. Nur nicht so plump in die Tastatur geklackert, sondern mit ästhetischem Anspruch.