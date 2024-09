Lebt in auch in Deutschland Félix von Luxemburg: Prinz, Unternehmer und Familienvater

Félix und Claire Lademacher lernten sich während ihrer gemeinsamen Schulzeit am Beau Soleil in der Schweiz kennen, allerdings führte das Schicksal sie erst später wieder zusammen. Im Dezember 2012 gab das Paar seine Verlobung bekannt, und im September 2013 heirateten sie in einer glanzvollen Zeremonie, die sowohl standesamtlich in Königstein als auch kirchlich in Frankreich stattfand. Claire, die seither den Titel Prinzessin Claire von Luxemburg trägt, brachte drei Kinder zur Welt: Prinzessin Amalia Gabriela Maria Teresa, geboren im Juni 2014, Prinz Liam Henri Hartmut, geboren im November 2016, und Prinz Balthazar Félix Karl, geboren im Januar 2024. Die Familie lebt sehr zurückgezogen und pflegt ein bodenständiges Leben fernab des höfischen Protokolls, unter anderem in Frankfurt am Main und zeitweise in Südfrankreich.