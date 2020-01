Show : Flinke Füße und irische Klänge im Trifolion in Echternach

Echternach (red) Flinke Füße, die in einer atemberaubenden Geschwindigkeit synchron über das Parkett tanzen, aufwendige und sensationelle Licht- und Soundeffekte, fantasievolle Kostüme und fantastische Musik kennzeichnen eine der erfolgreichsten irischen Stepptanzshows.

Am Samstag, 25. Januar, 20 Uhr, ist die Tanzrevue „Rhythm Of The Dance“ im Rahmen ihrer „21st Anniversary Celebration“-Tour im Trifolion in Echternach zu Gast. Die Karten sind für 48 Euro unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996 erhältlich.