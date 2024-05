Am 10. Mai Flughafen-Chaos in Luxemburg: Was für die massiven Verspätungen gesorgt hat

Luxemburg · Stundenlanges Warten, ein überfülltes Gate und endlose Schlangen: Am 10. Mai löste ein technischer Defekt in der Sicherheitskontrolle am Flughafen Findel Chaos aus. Nun erläuterten die Verantwortlichen des Airports, wie es dazu kommen konnte.

24.05.2024 , 09:50 Uhr

Ärgerlich: Am Luxemburger Flughafen kam es am 10. Mai zu zahlreichen Verspätungen (Foto: Fabrizio Pizzolante, Tageblatt LU). Foto: Tageblatt LU/Editpress/Fabrizio Pizzolante

Von Simon Ohliger, Tageblatt LU