Reise : Auto, Zug oder Shuttlebus: Wie kommt man am besten zum Flughafen Luxemburg?

Luxemburg Wie kommt man schnell zum Flughafen Luxemburg? Wie wird die Fahrt besonders günstig und was bietet der Shuttleservice, der auch auf deutscher Seite in der Grenzregion verkehrt? Ein kleiner Wegweiser für Ihre Anfahrt.

Anfahrt zum Flughafen Luxemburg mit Bus und Bahn

Bei der Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln braucht man fast immer den Zug zwischen Deutschland und Luxemburg. Zwischen dem Bahnhof in Luxemburg Stadt und dem Airport am Findel liegt dann noch eine kleine Busfahrt. Die Fahrzeit ab Trier beträgt beispielsweise rund eine Stunde und 20 Minuten.

Zumindest ist es eine kostensparende Möglichkeit, den Flughafen zu erreichen. Schließlich ist der Nahverkehr in Luxemburg kostenlos. Die Fahrt aus einem grenznahen Ort bis nach Luxemburg kostet mit der Regionalbahn nur wenige Euro. Der klare Nachteil: Wer mit viel Gepäck unterwegs ist, tut sich in Zug und Bus womöglich schwer.

Anfahrt zum Flughafen Luxemburg mit dem Auto

Beim Blick auf den Geldbeutel sieht das Auto nicht mehr so attraktiv aus. Die günstigsten Parkplätze kann man in 2,5 Kilometer Entfernung vom Flughafen bekommen. Jede Woche Parkzeit im Bereich M kostet 35 Euro. Die Top-Parkplätze im Bereich A und B kosten 85 Euro für die erste Woche und 50 Euro für jede weitere Woche. Sie können alle Parkplätze aber auch tageweise nutzen. Falls Sie mehrere Wochen im Urlaub sind, werden Sie am günstigsten davonkommen, wenn sie sich von jemandem zum Flughafen nach Luxemburg bringen und später wieder abholen lassen.

Anfahrt zum Flughafen Luxemburg mit Shuttle-Bus von Flibco

Der Shuttlebus-Anbieter Flibco bietet für den Flughafen Luxemburg den Service „Door2Gate“ an. Darin enthalten ist eine Abholung an einer beliebigen Adresse mit anschließendem Transfer zum Airport – oder umgekehrt. Der größte Nachteil liegt dabei schnell auf der Hand. Der Service ist in einem eher kleinen Teil der Grenzregion verfügbar. Das Flibco-Gebiet endet in östlicher Richtung ganz kurz hinter Trier. Nach Norden hin wird kaum ein Teil der Eifel erfasst. Zumindest das nördliche Saarland wird teilweise auch noch von Flibco bedient. Bereits in Orten wie Bitburg oder Schweich ist der Service außer Reichweite.