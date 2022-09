Flugverkehr : Flugverbindungen, Parkplätze, Terminals: Das Wichtigste zum Flughafen Luxemburg

Luxemburg Der Flughafen Luxemburg zieht viele Reisende aus dem benachbarten Ausland an. Er ist auch von deutscher Seite aus gut erreichbar und bietet Verbindungen auch über Europa hinaus.

Wohin kann man ab Luxemburg fliegen?

Welche Fluggesellschaften fliegen ab Luxemburg?

Warum wird der Flughafen Luxemburg auch „Findel“ genannt?

Wie kommt man zum Flughafen Luxemburg?

Der luxemburgische Airport liegt in den Gemeinden Sandweiler, Niederanven und Luxemburg. Das Stadtzentrum der Stadt Luxemburg liegt ungefähr sechs Kilometer entfernt, bis nach Trier in Rheinland-Pfalz sind es etwa 40 Kilometer. Von der Innenstadt Luxemburgs aus fahren die Buslinien 6 und 16 sowohl den Flughafen als auch den Bahnhof (rund 20 Minuten Fahrtzeit) an. Eigentlich war auch eine direkte Zuganbindung vom Bahnhof zum Flughafen „Findel“ geplant, das Projekt wurde auch bereits 2009 im Rahmen des Terminal-A-Neubaus erstellt, zumindest der Rohbau. Letztlich aber wurde das Projekt nicht beendet, der bereits bestehende unterirdische Bahnhof wurde zu einem Datacenter umfunktioniert. Ein neuer Plan sieht so aus, dass es bis 2024 eine Tramverbindung zwischen dem Hauptbahnhof und dem Flughafen geben soll. Dafür muss über der Autobahn A1 eine neue Brücke errichtet werden.