Sprung in die Forbes-Liste Dieser Luxemburger gehört nun zu den weltweiten Superreichen

In einem Ranking auf Platz 2.545 aufzutauchen, hört sich erst mal nicht so super an. Doch wenn man es auf diesen Platz in der Forbes-Liste geschafft hat, gehört man immerhin zu den wohlhabendsten Menschen des Planeten. Neu in dieses Ranking des US-Magazins haben es 265 Gesichter geschafft, darunter auch ein amerikanisch-luxemburgischer Geschäftsmann.