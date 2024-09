Fotos vom Besuch Der Papst in Luxemburg: Ein Herz für Kinder und Leviten lesen für die Erwachsenen

Auch wenn der 87-jährige Papst Franziskus, im Rollstuhl sitzend, an diesem Donnerstag mitunter ein wenig erschöpft wirkt, so blitzen seine Augen doch immer wieder auf und seine Stimme erlangt ungeahnte Kraft. Denn wenn er das Wort ergreift und den Luxemburgern während seines achtstündigen Besuchs seine Eindrücke schildert zu Kirche und Staat, Europa und Migration, Nächstenliebe und Reichtum oder beim Kontakt zu den Gläubigen auf Kinder stößt, dann ist der Heilige Vater ganz in seinem Element. Denn irgendwie dringt bei ihm das Schelmische durch, nutzt er die Planche für den ein oder anderen Hieb.