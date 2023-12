Nachruf auf Frank Feitler Leidenschaftlicher Theatermacher: Ex-Direktor des Grand Théâtre Luxembourg gestorben

Eindrücklich genug war auch Feitlers eigene Theaterlaufbahn. Nach dem Abitur studierte er in Heidelberg Germanistik und Philosophie und arbeitete zunächst einige Jahre als Gymnasiallehrer in Luxemburg, bevor er ans Theater wechselte, und das gleich an Häuser der Oberliga. Als Dramaturg und Mitglied des Direktoriums war er an den Baseler Bühnen tätig. Unter der Intendanz des legendären Peter Zadek arbeitete er anschließend als Dramaturg am Deutschen SchauSpielHaus in Hamburg, der größten deutschen Sprechbühne. Eine andere Legende wurde ihm damals, wie er einmal erzählte, zum Mentor, der Ostberliner Dramatiker Heiner Müller.