Luxemburg : Ein „Kniddel“-Botschafter auf Reisen

Kniddeln in der Sonne genießen. Frank Metscher macht es möglich mit seiner mobilen Knödelküche. Foto: Frank Metscher Foto: Frank Metscher

Luxemburg Rund vier Monate lang reist der 30-Jährige Frank Metscher aus Niederanven mit einer mobilen Küche von Luxemburg nach Frankreich, Spanien sowie Portugal und kocht in seiner „Kniddel Kitchen“ für neue Bekanntschaften und alte Freunde eine Luxemburger Spezialität.

Zufrieden lächelt Frank Metscher beim Videogespräch in die Kamera, seine Haut ist von der Sonne gebräunt. An einem Strand in Sagres in der Algarve hat der 30-Jährige aus Niederanven kurz zuvor eine Surf-Stunde absolviert. Seit rund zwei Monaten ist der studierte Bauingenieur auf seiner Reise von Luxemburg nach Südeuropa unterwegs.

Stets dabei sind das von seinem Vater geliehene Auto – mit einer selbstgebauten Konstruktion für Stauraum sowie Platz für eine Matratze zum Schlafen – und viel wichtiger: eine Küche auf zwei Rädern. Diese setzt sich zusammen aus einem Gaskocher, einem Spülbecken, einer kleinen Arbeitsfläche sowie einer Kühlbox. Das alles wurde auf einem kleinen Autoanhänger installiert.

Info Drei Fragen zu „Kniddelen“ Mit Kniddelen oder Mehlknödeln verbindet Luxemburgs Sterneköchin Lea Linster Heimat, die Eifeler Mundartsängerin Sylvia Nels hat dem Traditionsgericht der Region sogar ein Lied gewidmet: „Kniedelsdaach“ (Knödeltag). Wir haben sie gefragt, warum und was sie mit dem Arme-Leute-gericht verbindet: Sylvia, Du hast ein Lied über die „Kniedeln“ geschrieben. Warum? was ist das Besondere? Sylvia Nels: Das Lied habe ich geschrieben, weil ich aus meiner Erinnerung heraus noch ganz genau weiß, dass der „Kniedelsdaach“ für meine älteren Geschwister (drei Brüder und drei Schwestern) eine große Freude ausgelöst haben, die sich auf mich übertragen hat. Kniedeln oder Kniddelen sind eigentlich ein Arme-Leute-Essen. Welche Bedeutung haben sie für die Eifel und die Region hier? Nels: Die Freude kam bei vielen leuten sicher daher, dass man nach den Knödeln mal satt vom Tisch aufstehen konnte. Lebensmittel wie Fleisch waren knapp. Und vor allem Kinder – besonders in der Pubertät – haben immer Hunger. Vor allem im Islek waren die „wellkisch“ (wildes Korn = Buchweizen) oder die „heedelisch“ (Heidekorn = Buchweizen) Kneddelen eine wichtige Nahrungsquell. Auf den höher gelegenen Feldern ist der Buchweizen gut gewachsen, seine quellende Eigenschaft hat viele Leute satt gemacht. Und wie isst Du Deine Kniedel am liebsten? Nels: Mat Äpelschmeeres, Späck un Maggi! (mit Apfelmus,Speck und Maggi!) Die Fragen stellte Sabine Schwadorf. Und Sie, liebe Leserin, lieber Leser? Wie essen Sie Ihre Kniedel oder Kniddelen am liebsten? Haben Sie vielleicht auch so ungewöhnliche Kombinationen wie Frank Metscher in petto? Was verbinden Sie mit dem Traditionsgericht unserer Region? Schreiben Sie uns eine Mail an wirtschaft@volksfreund.de.

Mit seiner „Kniddel Kitchen“ reist Frank Metscher durch Frankreich, Spanien sowie Portugal und kocht unter freiem Himmel für neue Bekanntschaften, aber auch alte Freunde. Serviert werden Luxemburger Knödel in verschiedenen Varianten: „Das Schöne an den ‚Kniddelen‘ ist, dass man sie unterschiedlich kombinieren kann – von süß bis deftig. In Frankreich habe ich original Dijonsenf und regionalen Roquefort gekauft und damit die Soße zubereitet. In Spanien wurden die ‚Kniddelen‘ mit einer landestypischen Tomatencrème, schwarzen Oliven und Manchego-Käse kombiniert. Ich nutze das Luxemburger Rezept und nehme für die Soße Zutaten aus der Region, in der ich mich gerade befinde. So will ich ein Stück Luxemburger Kultur nach außen tragen und den Leuten gleichzeitig zeigen, dass ich offen für ihre Kultur bin“, erklärt Frank Metscher. Bei der Auswahl der Produkte achtet er auf Herkunft und Verarbeitung.

Die Idee für die „Kniddel Kitchen“ entsteht im Winter 2020 bei einem gemeinsamen Messebesuch mit Freundin Caroline in Nürnberg, wo Frank Metscher seit rund drei Jahren als Bauingenieur arbeitet. „Wir sahen einen Foodtruck und witzelten, wie cool es doch wäre, herumzureisen und dabei Essen anzubieten.“ Diese Idee lässt den damals 29-Jährigen nicht mehr los. Doch schnell zeigt sich: Die Anschaffungskosten für einen Foodtruck sind zu hoch, die verschiedenen Auflagen im Hygiene-Bereich beim Verkauf von Lebensmitteln in den unterschiedlichen Ländern zu kompliziert. Außerdem will Frank Metscher beim Kochen mit den Leuten ins Gespräch kommen. Die Idee eines Foodtrucks wird wieder verworfen.

Stattdessen fragt sich das Paar, was man anbieten könnte. „Eier, Mehl und Milch sind nicht teuer und man bekommt die Produkte überall zu kaufen. Von Anfang an war auch klar, dass etwas wie Hotdogs oder Döner nicht infrage kommt.“ Die Wahl fällt auf etwas Originelleres: „Kniddelen“. Kennengelernt hat der im Großherzogtum geborene Sohn von zwei Deutschen die Mehlspeise selbst erst im Alter von 19 Jahren bei seinem Studium in München. Sein luxemburgischer Mitbewohner kochte sie zum ersten Mal für ihn. Ob in der Studienheimat München oder später als Erasmus-Student in Madrid, fortan lud Frank Metscher dann selbst gerne Kommilitonen auf die Mehlknödel ein. „Noch heute bekomme ich Bilder zugeschickt, auf denen sie zusammensitzen und selbstgemachte ‚Kniddelen‘ essen“, erzählt er begeistert.

Der langjährige Pfadfinder beschreibt sich selbst als „durch und durch Europäer“ und ist überzeugt davon, dass man immer aufeinander zugehen sollte. Mit dem Projekt „Kniddel Kitchen“ will Frank Metscher ein Zeichen für ein gemeinsames, offenes Europa setzen. So ist auf dem Heck des mit gelber Folie beklebten Autos, mit dem der Niederanvener auf seiner Reise unterwegs ist, in blauen Buchstaben „COOKING FOR E(YOU)UROPE“ zu lesen.

Wenn er aktuell mit dem auffälligen Auto auf Campingplätzen oder in Städten Halt macht, dauernd es nie lange, bis er mit Menschen ins Gespräch kommt. Oft mündet das in einer Einladung zum Essen, begleitet von interessanten Diskussionen: „Auf einem Camping in Straßburg habe ich mit meiner besten Freundin für eine schwedische Familie gekocht und wir haben uns dabei über Europa ausgetauscht. In Girona habe ich bei einer ‚Kniddel‘ mit drei älteren Spaniern über die Unabhängigkeit von Katalonien diskutiert.“ Bei diesen Begegnungen werden die Luxemburger Mehlknödel schon mal mit italienischen Gnocchi, polnischen Piroggen oder österreichischen Käsespätzle verglichen. Auch in den sogenannten „Douzelage“-Städten, also europäische Partnerschaftsstädten von Niederanven stellt sich Frank Metscher an den Gaskocher und bereitet für je sechs bis acht Gemeindemitarbeiter die Luxemburger Spezialität zu. „Dabei erzähle ich, wie Niederanven und Luxemburg funktionieren, und versuche zu verstehen, wie sich die Wirtschaft in den Partnerstädten dreht. Wir reden aber auch über Themen wie Integration oder über die Sorgen der Menschen.“

Der Bauingenieur nutzt seine Reise aber auch, um alte Freunde wiederzutreffen: „Ich habe meinem ehemaligen Mitbewohner von Erasmus in Madrid geschrieben, dass ich in der Gegend bin. Er ist Spanier. Wir haben uns getroffen und ich habe für ihn und seine Freunde gekocht.“ Diese Begegnungen, der Austausch mit Menschen aus anderen Kulturen, sind für Frank Metscher das Wichtigste an seinem Projekt. Vom Heimweh wird Frank Metscher nicht allzu oft gepackt. „Bei mir ist es im Leben eher so, dass ich konstant Fernweh habe“, stellt er lachend fest. Und falls er sich doch einmal alleine fühlt, hört er in den rund 17-stündigen Podcast rein, den Freunde aus allen Ländern ihm zu seinem 30. Geburtstag Anfang April zusammengesetzt haben. Außerdem sei in seinem Auto stets der Beifahrersitz frei. Immer wieder stoßen so Freunde dazu, um ihn ein Stück zu begleiten.

Auf die Unterstützung seiner besten Freundin Claire Wagener kann Frank Metscher zählen. Als er die 30-Jährige im Februar bittet, ihn am Anfang der Reise zu begleiten, ist für sie gleich klar, dass sie dabei ist. Beide sind bei der Abfahrt etwas nervös. „Covid-bedingt blieb es bis zum Ende spannend. Wir wussten nicht, ob wir tatsächlich fahren können oder ob wir an der Grenze vielleicht gestoppt werden“, erinnert sie sich. Ausgestattet mit negativen Coronatests geht allerdings alles gut. Frank Metscher ist im Nachhinein glücklich darüber, den Anfang der Reise nicht alleine unternommen zu haben. „Durch Corona war in dieser Zeit wenig los, es waren kaum Leute unterwegs. Die Bars und Restaurants waren geschlossen. Trotzdem war vor allem am Anfang alles sehr aufregend. Da war es gut, jemanden dabeizuhaben.“ Claire Wagener steht hinter ihrem besten Freund – auch wenn er für sein Vorhaben seine Festanstellung in Nürnberg kündigt. Über diese Entscheidung sagt Frank Metscher heute: „Ich arbeite gerne, denke aber trotzdem, dass wir nicht nur auf der Welt sind, um einer Arbeit nachzugehen. Ich bin vor und nach meinem Studium gereist und war für ein ‚Work and Travel‘ in Kanada. Ich werde nie der Mensch sein, der pausenlos 40 Jahre arbeitet. Ich freue mich aber schon jetzt wieder darauf, nach der Reise ins Berufsleben zurückzukehren.“

Bei der Umsetzung seines Vorhabens bekommt Frank Metscher finanzielle Unterstützung von der Gemeinde Niederanven, die übrigen Kosten zahlt er aus eigener Tasche. Auto und Anhänger der „Kniddel Kitchen“ haben – bis auf eine kleinere Reifenpanne – der bisherigen Reise durch Frankreich, Spanien und Portugal gut standgehalten.

Gegen Ende August wird Frank Metscher nach Luxemburg zurückkehren und wahrscheinlich in Deutschland wieder auf Arbeitssuche gehen. Dem Bauingenieurwesen will er dabei weiterhin treu bleiben. Vielleicht wird er später noch einmal mit der mobilen Küche auf Reisen gehen und andere Länder besuchen. Eines steht auf jeden Fall fest: Überdrüssig ist der 30-Jährige den Mehlknödeln noch nicht.

Die Mehlknödel oder luxemburgisch Kniddelen werden mit einem Löffel portionsweise in kochendes Wasser gegeben. Foto: TV/Nathalie Hartl

Frank Metscher reist als Botschafter der Luxemburger Kniddelen durch Südeuropa. Foto: Frank Metscher