Urlaubsplanung 2023 : Feiertage in Luxemburg: So holen Grenzgänger mit Brückentagen 2023 das Meiste aus ihrem Urlaub

Die meisten gesetzlichen Feiertage hat der Monat Mai zu bieten. Grenzänger, die 17 Urlaubstage investieren, könnten etwas mehr als vier Wochen in den Urlaub fahren. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Luxemburg Elf gesetzliche Feiertage gibt es im Großherzogtum Luxemburg 2023. Wer für dieses Jahr jetzt geschickt seinen Urlaub plant, kann mit Brückentagen das meiste aus seinen freien Tagen herausholen.

Für Grenzgänger fallen in diesem Jahr die Feiertage in Luxemburg besonders günstig. Wer Brückentage 2023 geschickt legt, kann sich über verlängerte Wochenenden freuen oder sogar längere Ferien mit möglichst wenig Urlaubstragen planen.

Für Grenzpendler ist das Jahr zumindest aus Urlaubssicht schon mal gut gestartet: Da der 1. Januar 2023 und damit Neujahr auf einen Sonntag gefallen ist, wird der freie Tag entsprechend der gesetzlichen Regelung zu den Urlaubstagen in Luxemburg hinzugefügt. Dieser Tag muss innerhalb der nächsten drei Monate genommen werden. Die nächste Chance, aus seinem Urlaubsanspruch das Meiste zu machen, ist allerdings erst am Ostermontag: Der fällt 2023 auf den 10. April. An diesem Tag ist arbeitsfrei. Wer sich den Rest der Woche, also für vier Tage, frei nimmt, kommt auf insgesamt neun freie Tage.

Feiertage in Luxemburg: Im Mai geschickt 4,5 Wochen Urlaub planen

Noch besser sieht es im Mai aus: Wer in diesem Monat 17 Tage Urlaub nehmen kann, könnte damit insgesamt viereinhalb Wochen frei haben. Denn in diesen Monat fallen 2023 vier gesetzliche Feiertage: Tag der Arbeit, 1. Mai (Montag), Europatag, 9. Mai (Dienstag), Christi Himmelfahrt, 18. Mai (Donnerstag), Pfingstmontag (29.Mai).

Wer keine vier Wochen am Stück weg sein kann oder möchte, kann trotzdem die günstig gelegenen Feiertage im Mai für verlängerte Wochenenden nutzen. Der Tag der Arbeit ist der 1. Mai – dieses Jahr fällt dieser Feiertag auf einen Montag, und so haben alle Arbeitnehmer ohnehin ein verlängertes Wochenende. Mit vier zusätzlichen Urlaubstagen hätten Arbeitnehmer insgesamt neun Tage frei. Der Europatag ist im Großherzogtum ein gesetzlicher Feiertag und wird am 9. Mai gefeiert – in diesem Jahr also ein Dienstag. Mit nur einem zusätzlichen Urlaubstag am 8. Mai kommen Arbeitnehmer auf vier freie Tage.

Christi Himmelfahrt, dieses Jahr am 18. Mai, fällt wie jedes Jahr auf einen Donnerstag. Ein möglicher Brückentag wäre also der 19. Mai – und wieder wäre ein langes Wochenende möglich. Schon kurz nach Christi Himmelfahrt folgt der Pfingstmontag, 2023 der 29. Mai. Ein langes Wochenende ist also sicher. Mit vier Urlaubstagen kämen Arbeitnehmer im Großherzogtum sogar auf neun freie Tage am Stück.

Luxemburger Feiertage im Juni und August für Urlaub nutzen

Der luxemburgische Nationalfeiertag wird am 23. Juni gefeiert. Dieses Jahr fällt er auf einen Freitag – gefeiert wird aber traditionell bereits am Vorabend. Wer also nicht in Luxemburg feiern will, hätte ein langes Wochenende, um zu verreisen. Und wer feiert, kann sich immerhin drei Tage lang erholen.

Mariä Himmelfahrt fällt 2023 auf einen Dienstag und wird am 15. August gefeiert. Ein möglicher Brückentag wäre also der 14. Juni. So ergäbe sich ein verlängertes Wochenende von vier Tagen.

Dann kommt erst mal eine längere Durststrecke, denn der nächste gesetzliche Feiertag in Luxemburg ist im November: Allerheiligen.Für Urlaubsplaner ist dieser Tag etwas ungünstig gelegen, denn in diesem Jahr fällt er auf einen Mittwoch. Für fünf freie Tage am Stück und damit ein langes Wochenende würden also zwei Urlaubstage fällig.