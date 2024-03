Heute Abend gegen Georgien EM-Qualifikation: Luxemburg steht vor dem „Spiel der Spiele“

Info

21 Teilnehmer sind für die EM-Endrunde sind bereits ermittelt. Die verbleibenden drei Starter werden nun über die Play-offs gesucht. In den drei Play-off-Wegen A, B und C gibt es jeweils ein K.o.-Turnier mit vier Nationen. Alle Halbfinals finden an diesem Donnerstag statt, die drei Endspiele am kommenden Dienstag (26. März). In Weg A sind die Polen der klare Favorit. Ihr Halbfinale gegen Estland ist eine Pflichtaufgabe. Schwieriger würde es im Finale, wenn ein Gastspiel beim Sieger der Partie Wales gegen Finnland warten würde. Während die Setzung für die Halbfinals nach dem Nations-League-Ranking erfolgte, entschied für die Endspiele das Los. Über den Weg können sich Israel und Island sowie Bosnien-Herzegowina und die Ukraine qualifizieren. Über Weg C sind Georgien und Luxemburg sowie Griechenland und Kasachstan noch im Rennen. Das Endspiel findet entweder in Georgien oder in Luxemburg statt.