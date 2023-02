Im Verdacht : Verdacht auf Millionenbetrug – Luxemburgische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Pflegedienst

Hat ein Anbieter von Pflegediensten in Luxemburg das System um 2,5 Millionen Euro betrogen? Das ermittelt zurzeit die Staatsanwaltschaft. Foto: dpa/Jens Kalaene

Luxemburg Ein Anbieter von Pflegediensten in Luxemburg soll das System um 2,5 Millionen Euro betrogen haben. Diesmal haben die Ermittler sogar ein Haus beschlagnahmt. In der Großregion gab es schon mehrere Delikte solcher Art – auch in Trier.