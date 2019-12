Öffentlicher Verkehr : Generalstreiks in Frankreich - Überfüllte Züge, kilometerlange Staus auf der A31 ab Luxemburg

Generalstreiks in Frankreich - Überfüllte Züge, kilometerlange Staus auf der A31 ab Luxemburg

Der Bahnverkehr war am Wochenende im gesamten Land massiv gestört. Auch zu Beginn der Woche keine Besserung in Sicht. Foto: dpa/Daniel Cole

Frankreich/Luxemburg Wegen des Generalstreiks in Frankreich bleibt die Lage im grenzüberschreitenden Verkehr ab Luxemburg am Montag extrem angespannt. Weil nur wenige Züge fahren, wird sowohl eine Fahrt mit der Bahn als auch mit dem Auto - wegen langer Staus - nicht empfohlen.

Die französische Eisenbahngesellschaft SNCF kündigte am Sonntag massive Verkehrsprobleme zum Wochenstart am Montag an.