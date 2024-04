Pendlerverkehr Politisch gewollt: In Luxemburg gibt’s mehr Stromer auf den Straßen

nach zwei Jahren der Verkaufsflaute sind in Luxemburg zuletzt wieder weitaus mehr Autos verkauft worden. Denn nach Corona und Problemen in den Lieferketten war die Zahl der Neuzulassungen zwei Jahre in Folge geschrumpft, ehe es 2023 wieder Zeichen einer Erholung für die Branche gab: Es wurden wieder mehr Fahrzeuge verkauft.