Gewerkschaft : Gewerkschaft OGBL trifft sich mit Grenzgängern

Trier/Luxemburg () Die deutsche Sektion der größten luxemburgischen Gewerkschaft OGBL lädt ihre Mitglieder und Interessierte zu mehreren Terminen und Treffen ein: Am Samstag, 24. September, 18 Uhr, gibt es ein Treffen im China-Restaurant an der Eisenbahn 8 in Konz.

