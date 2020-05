Fluggesellschaft : Neuer Luxair-Chef ist gefunden

Luxemburg () Gilles Feith soll vom 1. Juni an neuer Generaldirektor der LuxairGroup werden. Das teilt Verwaltungsratspräsident Giovanni Giallombardo mit. Der derzeitige Generalkoordinator für Verteidigung im Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten tritt damit die Nachfolge von Adrien Ney an, der sich nach 15 Jahren an der Spitze der Fluggesellschaft mitten in der Corona-Krise in der vergangenen Woche in den Ruhestand verabschiedet.



