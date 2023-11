Luxemburg Wann sich für Grenzgänger eine Heirat lohnt und wie sich eine Scheidung auswirkt

Ob Kindergeld, Kündigungsschutz, Abfindungen oder Rente: In Luxemburg gelten für Beschäftigte andere Regeln und Rechte. Häufig geraten Grenzgängerinnen und Grenzgänger mit ihnen in Konflikt. Was Sie wissen sollten und was Sie anschließend tun können, haben wir in den Antworten auf Leserfragen bei unserer jüngsten Telefonaktion gemeinsam mit dem deutsch-luxemburgischen Anwaltverein zusammengefasst.