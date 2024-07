Jahreslohn In diesen Berufen gibt es in Luxemburg besonders viel Gehalt

Was sozial gesehen positiv stimmt, ist, dass die Gehaltsspanne zwischen den beiden Extremen „ungelernter Arbeiter“ und „Unternehmensleiter“ von 4,2 auf 3,9 verringert hat. Auch sind die Gehälter für Beschäftigte in einfachen Berufen zwischen 2018 und 2022 mit Plus 17 Prozent schneller an als für Direktoren, leitende Angestellte und Geschäftsführer gestiegen. Allerdings verdienen Beschäftigte in kleinen Unternehmen in der Regel weniger – und das bis zu 40 Prozent beim Lohn.