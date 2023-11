Am 6. Dezember Steuer-Neuerung für Grenzgänger ab 2024: Stellen Sie Ihre Fragen!

Was Deutschland und Luxemburg sonst noch vereinbart haben und was sich deshalb für deutsche Grenzgängerinnen und Grenzgänger ändert, darüber sprechen wir am 6. Dezember in unserem Livestream „Moien! – Die Grenzgänger-Sprechstunde“ mit Stephan Wonnebauer. Er ist Anwalt und Experte für deutsch-luxemburgisches Steuerrecht und beschäftigt sich intensiv mit den Unterschieden und damit, worauf Grenzgänger besonders achten müssen. Ihm können Sie direkt Ihre Fragen stellen!