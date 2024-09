Genervte Pendler Stau wegen Grenzkontrolle auf der A64: Autofahrer selbst schuld?

Seit vergangener Woche wird an allen deutschen Grenzübergängen bei der Einreise kontrolliert. Damit sollen illegale Migration und die Schleuserkriminalität eingedämmt werden. In der Region wird von der Bundespolizei an zwei Stellen rund um die Uhr kontrolliert: auf der A60 in der Eifel bei der Einreise aus Belgien und auf der A64 rund 14 Kilometer hinter dem luxemburgisch-deutschen Grenzübergang. Viele Pendler sind genervt von der Kontrolle auf der A64.