Wein und Architektur : 26 neue Weinführer für die Via mosel’

Grevenmacher () Das erste grenzüberschreitende Weingüter- und Architekturprojekt Via mosel‘ in Weinorten entlang der Mosel hat nun 26 neue Via mosel‘ Führer mit der Prüfung zur Fortbildung „Weinarchitektur im grenzenlosen Moseltal“ qualifiziert.

In einer Serie von acht Online-Seminaren im vergangenen Winter gaben elf Lehrende aus Deutschland, Luxemburg und Frankreich ihr Wissen zu Geologie, Weinarchitektur und Kunsthistorie an die angehenden Via mosel‘ Guides weiter – die erste durchgehend bilinguale Fortbildung im Moseltal. In der Prüfung wurde das Wissen in einer schriftlichen Arbeit und einer mündlichen Führung zu einem in Via mosel‘ aufgenommenen Weingut oder Weinort unter Beweis gestellt. Durch die Konzeption der Führung sind auch neue Touren entstanden, die Mosellandbesucher zu den architektonischen Schätzen demnächst buchen können. Eine zweite Runde zur Fortbildung soll bereits im Winter startet und richtet sich an bereits zertifizierte Guides aus der Moselregion.