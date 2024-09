In Krieg und Frieden Großherzog Jean von Luxemburg: Ein Leben im Dienste seines Landes

Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs musste der spätere Großherzo Jean, gemeinsam mit seiner Familie, Luxemburg verlassen und ins Exil gehen. Die Flucht führte die Familie über mehrere Länder bis nach Kanada, wo Jean an der Universität Laval in Quebec Rechts- und Politikwissenschaften studierte. Doch das Studium war nur eine Zwischenstation: Jean entschied sich, sich aktiv am Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland zu beteiligen. 1942 trat er den Irish Guards bei, einer Einheit der britischen Armee. Nach einer intensiven militärischen Ausbildung in Sandhurst nahm er als Leutnant an bedeutenden Operationen wie der Landung in der Normandie und der Befreiung Luxemburgs teil. Seine militärische Karriere war geprägt von Mut und Einsatz, was ihm hohe Anerkennung und zahlreiche Auszeichnungen einbrachte.