Royals : Der Großherzog von Luxemburg: Was sind seine Aufgaben und Privilegien?

Der Großherzog von Luxemburg regiert zwar nicht das Land, hat aber immer noch wichtige Aufgaben. Wir erklären, welche Stellung der Großherzog heutzutage im Staat einnimmt und wer diesen Titel in der Vergangenheit getragen hat.

Wie entstand der Titel "Großherzog von Luxemburg"?

Wer sind die bisherigen Großherzoge von Luxemburg?

Welche Aufgaben hat der Großherzog als Staatsoberhaupt von Luxemburg?

Zu den Aufgaben des Großherzogs gehören verschiedene Aspekte. Etwa die Verkündung der Gesetze, durch die er allerdings nicht die Inhalte der Gesetze verändert, sondern nur ihre Umsetzung und ihr Inkrafttreten bezeugt. Der Großherzog kann zudem die Abgeordnetenkammer auflösen, so dass innerhalb eines Vierteljahres Neuwahlen stattfinden müssen. Theoretisch könnte er zudem die Minister bestimmen – praktisch sieht es allerdings schon lange so aus, dass er nur den Premierminister bestimmt. Im Rahmen der Justiz kann der Großherzog Recht sprechen, aber nicht dem Richter Vorgaben machen. Zudem ist der Großherzog Vertreter Luxemburgs im Ausland, schließt entsprechende Verträge ab und wahrt die Interessen luxemburgischer Bürgerinnen und Bürger.

Was bedeuten die Unverletzlichkeit und Nicht-Verantwortlichkeit des Großherzogs?

Die sperrige und nicht gerade einfach zu verstehende Begrifflichkeit der „Unverletzlichkeit und Nicht-Verantwortlichkeit des Großherzogs“ lässt sich ungefähr so erklären: Grundsätzlich gilt, dass die Verfassung Luxemburgs dem Großherzog, der gleichzeitig Staatsoberhaupt des Landes ist, eine besondere Stellung einräumt. Die „Unverletzlichkeit“ bedeutet, dass die Person des Großherzogs keinerlei Rechtsprechung unterliegt, also nicht verantwortlich für seine Handlungen gemacht werden kann. In der Konsequenz ist hier die „Nicht-Verantwortlichkeit“ zu betrachten. Denn sie sorgt dafür, dass der Großherzog nicht für seine Handlungen verantwortlich gemacht werden kann. Der Hintergrund ist, die Monarchie zu stabilisieren. Um jedoch für die Maßnahmen des Großherzogs eine Verantwortlichkeit zu schaffen, müssen all diese Maßnahmen von einem Mitglied der aktuellen Regierung gegengezeichnet werden. Dieses Regierungsmitglied übernimmt folglich die volle Verantwortung.