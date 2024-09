First Lady in Luxemburg Maria Teresa von Luxemburg: Eine Großherzogin mit sozialen Anliegen

Maria Teresa wurde in eine wohlhabende kubanische Familie hineingeboren. Ihre Eltern, José Antonio Mestre und Maria Teresa Batista-Falla de Mestre, mussten Kuba nach der Revolution 1959 verlassen. Die Familie zog zunächst nach New York, wo Maria Teresa die Marymount School besuchte, und ließ sich schließlich in Genf nieder. Ihre Großeltern engagierten sich aktiv in philanthropischen und kulturellen Projekten in Kuba, was Maria Teresas spätere Hingabe an humanitäre Projekte prägte.