Im Mai : Großherzoglicher Nachwuchs in Luxemburg: Guillaume und Stéphanie erwarten erstes Kind

Foto: Sebastien Nogier

Luxemburg Bei Großherzogs bringt der „Kleeschen“ ein ganz besonderes Geschenk: Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie erwarten ihr erstes Kind. Der Nachwuchs soll im Mai zur Welt kommen.

Große Freude am Hof: Die Luxemburgische Erbgroßherzogin Stéphanie (35) ist schwanger. Die neue Number zwei der Erbfolge, nach dem künftigen Vater Guillaume (38) soll im Mai zur Welt kommen. Guillaume und Stéphanie haben sich am 26. April 2012 verlobt. Wenige Monate später läuteten in Luxemburg die Hochzeitsglocken: Am 19. Oktober 2012 wurde die Hochzeit des Erbgroßherzogs gefeiert. Die Zeremonie fand in der Kathedrale statt und Königshäuser aus der ganzen Welt waren vertreten. Tausende Luxemburger feierten die Frischverheirateten anschließend in den Straßen rund um den großherzoglichen Palast in Stadt Luxemburg.

Im September 2018 sind Guillaume und Stéphanie nach London gezogen. Der Erbgroßherzog wolle am Royal College of Defence Studies (RCDS) Studien verfolgen, heißt es in einer Mitteilung des Hofs. Stéphanie drückt ebenfalls wieder die Studienbank: Sie will ihr Studium der Kunstgeschichte am Sotheby’s Institute fortsetzen. Ob das Paar nach der Geburt ihres Kindes zurück nach Luxemburg kommen oder nicht, ist derzeit nicht bekannt.

Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa und die Familie von Stéphanie würden sich sehr auf den Nachwuchs freuen, heißt es in der Mitteilung des Hofs. Der Sohn oder die Tochter der Erbgroßherzogin wird aber leider nur ein Großelternpaar kennenlernen. Stéphanies Eltern sind beide verstorben: Ihre Mutter Alix de la Faille de Leverghem starb am 26. August 2012. Ihr Vater, Philippe de Lannoy, starb erst Anfang dieses Jahres, am 10. Januar 2019.