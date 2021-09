Luxemburg : Startschuss mit Erbgroßherzog

Startschuss mit Erbgroßherzog: Euro-Composites investiert in Echternach. Erbgroßherzog Guillaume (Mitte) im Gespräch mit Rolf M. Alter, Präsident Euro-Composites (links) und dem luxemburgischen Wirtschaftsminister Franz Fayot. Foto: TV/Sabine Schwadorf

Echternach (sas) 150 Millionen Euro und 750 neue Arbeitsplätze: Das sind die Zukunftspläne des in Echternach ansässigen Unternehmens Euro-Composites in den kommenden Jahren. Profitieren soll davon auch der Standort des Unternehmens in Bitburg.

Von Sabine Schwadorf