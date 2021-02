Finanzen : „Luxemburg strebt grüne Vorreiterrolle an“

Der Finanzmarkt für grüne und nachhaltige Geldanlagen wird den Luxemburger Finanzexperten zufolge in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Foto: Sabine Schwadorf

LUXEMBURG Deloitte-Experten analysieren den Boom bei nachhaltigen und grünen Investmentfonds – und wie Luxemburg sich dafür wappnet.

(BP) Schon traditionell veranstaltet Deloitte als eines der führenden Prüfungs- und Beratungsunternehmen am Finanzplatz Luxemburg Anfang des Jahres seinen deutschsprachigen Fondstag. Über 200 Experten aus Luxemburg und dem deutschsprachigen Ausland nahmen dieses Jahr virtuell an der 15. Veranstaltung dieser Art teil, die von der German Business Community mit-organisiert wurde. Hauptthema waren neben steuerlichen und gesetzlichen Themen die Neuerungen und Entwicklungen der „grünen“ und nachhaltigen Investment-Fonds.

Im Interview mit TV-Mitarbeiter Björn Pazen äußern sich Carsten Auel (Senior Manager Deloitte Deutschland) und Rainer Mahnkopf (Direktor Deloitte Luxemburg), warum diese Anlageformen gerade in Luxemburg auf fruchtbaren Boden fallen und was die luxemburgische Regierung macht, um die Fondsgesellschaften im Rahmen ihrer „grünen“ Finanzpolitik zu unterstützen.

Carsten Auel: Nachhaltige Finanzprodukte spielen beim Wandel zu einer nachhaltigen und emissionsfreien Wirtschaft eine wichtige Rolle. Das gesteigerte Interesse der Investoren hat zu einer deutlichen Zunahme des Angebots nachhaltiger Produkte geführt. Luxemburg als größter Finanzplatz für Investmentfonds in Europa strebt auch bei nachhaltigen Finanzprodukten eine Vorreiterrolle an und möchte seine herausragende Stellung in Europa und der Welt verteidigen. Daher ist es für den Standort Luxemburg wichtig, die passenden Produkte anbieten zu können, um die wachsende Nachfrage zu decken sowie gleichzeitig den Übergang zu einer nachhaltigen und emissionsfreien Wirtschaft zu unterstützen.

Rainer Mahnkopf: Die neuen europäischen Anforderungen erfordern generell einen gewissen Umsetzungsaufwand bei allen Anbietern von Investmentstrukturen, unabhängig davon, ob sie in Luxemburg oder einem anderen europäischen Land ansässig sind. Dies liegt daran, dass ein Mindestgrad an Nachhaltigkeit, aber auch Nachhaltigkeitsrisiken zukünftig berücksichtigt werden muss. Gleichzeitig muss bei Finanzprodukten, die als nachhaltig vermarktet werden, dargestellt werden, wie nachhaltig sie tatsächlich sind. Da es sich um eine europäische Verordnung handelt, bestehen nur bedingt Möglichkeiten, Wettbewerbsvorteile zu generieren.