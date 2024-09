Erbgroßherzog Guillaume von Luxemburg: Ein Leben in Vorbereitung auf die Thronfolge

Guillaume sammelte auch praktische Erfahrungen in multinationalen Unternehmen, darunter die Belgische Chemie-Union, die Deutsche Bank in London und ArcelorMittal in Spanien. Diese beruflichen Stationen ermöglichten ihm einen tiefen Einblick in wirtschaftliche und politische Mechanismen auf internationaler Ebene. Von 2018 bis 2019 absolvierte er einen Studiengang am Royal College of Defence Studies in London, um sich weiter auf seine zukünftigen Aufgaben vorzubereiten.