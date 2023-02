Wilde Tiere : Eindeutiges Ergebnis: Das hat die Haar-Analyse eines mutmaßlichen Wolfs in Luxemburg ergeben

Troine, Luxemburg Ein großes hundeähnliches Tier hat sich im Januar unter einem Stacheldrahtzaun im Westen Luxemburgs durchgezwängt. Die Haare, die dort hängen geblieben waren, hat ein Institut untersucht. Das Ergebnis der Untersuchung ist eindeutig.

Am Sonntag, den 22. Januar 2023, bemerkte eine Frau bei einem Spaziergang mit ihren drei Hunden im Raum Troine in Luxemburg in der Nähe der belgischen Grenze ein großes hundeartiges Tier. Das Tier war etwa 150 Meter entfernt und flüchtete in ein nahegelegenes Waldstück, wobei es sich unter einem Stacheldrahtzaun durchzwängte. Genau dort wurde später ein Haarbüschel gefunden, bei dem ein speziell auf Wolfsgeruch ausgebildeter Hund auf die Art und Weise anschlug, die ihm für die Detektion von Wolfsgeruch antrainiert worden war.

Die gefundenen Haare wurden in einem speziellen Institut untersucht. Die Resultate der Laboranalysen wurden der Naturverwaltung in Luxemburg jetzt mitgeteilt. Das Ergebnis: Das Tier, das im Raum Troine unterwegs war, war eindeutig ein Wolf. Die Populationsanalyse hat ergeben, dass es sich um einen Wolf aus der mitteleuropäischen Population handelt, deren Verbreitungsschwerpunkt sich von der Weichsel im Zentrum Polens bis nach Niedersachsen erstreckt. Tiere aus dieser Population sind auch bereits in Belgien, den Niederlanden und in Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden.