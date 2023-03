Halef Fasten Tausende feiern das Halef Fasten – So war der Karnevalsumzug in Wasserbillig (Fotos)

Das ?Hallefasten? zog am Samstag Abend tausende Karnevalsfreunde ins luxemburgische Wasserbillig. Traditionell findet das Fest zur Hälfte der Fastenzeit statt und wurde wie in jedem Jahr mit einem großen Karnevalsumzug gefeiert, an dem sich mehr als 50 Gruppen beteiligten. Auch befreundete Vereine wie beispielsweise der Karnevalverein aus Kenn nahm mit seiner Jugendgarde am Umzug teil. Insgesamt wurden rund 1,5 Tonnen Süßigkeiten und Gadjets an die entlang der Zugstrecke wartenden Besucher verteilt. Wem es trotz des hitzigen Spektakels zu kalt wurde, der konnte sich beim anschließenden Ball im beheizten Festzelt am Kulturzentrum wieder aufwärmen.

Foto: Andreas Sommer