Hanf-Zigaretten dürfen ab sofort in Luxemburg verkauft werden

Luxemburg Sie sehen aus wie normale Glimmstängel, doch der grüne Filter und der Geruch verraten sie: Hanf-Zigaretten. Diese dürfen seit heute im Großherzogtum verkauft werden. Was hat es damit auf sich?

Vor einigen Monaten kündigte Luxemburg an, dass es Cannabis legalisieren wolle. Nun könnte ein weiterer Schritt dort hin gegangen worden sein. Nach Informationen der Zeitung L’essentiel hat der Schweizer Hersteller Koch&Gsell eine Genehmigung zur Vermarktung seiner Heimat-Zigaretten im Großherzogtum erhalten.

Heimat-Zigaretten zeichnen sich dadurch aus, dass sie statt Tabak und Nikotin CBD-Hanf enthalten. CBD ist ein nicht psychoaktives Cannabinoid aus dem weiblichen Hanf, das eine beruhigende Wirkung hat. Immer wieder waren in den vergangenen Monaten sogenannte CBD-Automaten in den Medien. Ein solcher wurde zwischenzeitlich in Trier aufgestellt, bald danach aber wieder abgebaut.