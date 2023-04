Musik für Bahnreisende Warum am Luxemburger Hauptbahnhof Klassik abgespielt wird

Für die Aufsicht zuständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können die Musik manuell aus- und abschalten. „Dies soll zum Sicherheitsempfinden der Kundschaft beitragen. Neben dem beruhigenden Aspekt von klassischer Musik haben andere Eisenbahngesellschaften in Europa außerdem festgestellt, dass sich Mitglieder der Drogenszene nicht gerne an Orten aufhalten, an denen diese Musik läuft“, erklärt man dazu bei der Pressestelle der CFL. Als Beispiele genannt werden „positive Erfahrungen“ in Hamburg bei der „Deutschen Bahn“ sowie in Wien bei den „Österreichischen Bundesbahnen“.