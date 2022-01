Corona : Hochrisikogebiet Luxemburg: Diese Regeln gelten nun

Luxemburg Luxemburg wird ab Sonntag wegen der explodierenden Corona-Infektionszahlen Hochrisikogebiet. Was das für Touristen und Grenzgänger bedeutet.

Ungeimpfte müssen nach Luxemburg-Aufenthalt 10 Tage in Quarantäne

Bei der Einreise aus Hochrisikogebieten müssen Ungeimpfte zehn Tage in Quarantäne. Frühstens nach fünf Tagen kann man sich freitesten. Das gilt für alle Personen, die sich länger als 24 Stunden in einem Hochrisikogebiet aufgehalten haben. Wer also einen Kurzurlaub in Luxemburg machen will und nicht geimpft ist, muss danach in Deutschland in Quarantäne. Geimpfte und Genesene sind davon befreit. Aber auch sie müssen, wie alle, die sich länger als einen Tag in Luxemburg aufgehalten haben, vor der Einreise ein Online-Formular ausfüllen.