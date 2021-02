Viele Tote : Höchste Sterberate in Luxemburg seit 1976 - Das sind die Ursachen

Höchste Sterberate in Luxemburg seit 1976 - Das sind die Ursachen

Die Sterberate ist in Luxemburg so hoch wie seit langem nicht mehr. Foto: Tageblatt

Luxemburg Das Corona-Jahr und seine Auswirkungen: Die Zahl der Toten ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr, berichten die Statistiker.

(tgbl) Das Nationale Statistikinstitut Statec verzeichnete vergangenes Jahr 437 Todesfälle mehr als 2019. Die Sterberate betrug 2020 0,74 Prozent – die höchste Sterblichkeit seit 1976. Die Wochen, in denen durchschnittlich mehr Menschen starben, fallen zeitlich mit den kritischen Phasen der Pandemie zusammen.

4649 Einwohner Luxemburgs sind vergangenes Jahr im Großherzogtum gestorben – 2019 waren es noch 4283: eine Steigerung von 8,5 Prozent also. Das meldete das Luxemburger Statistikamt Statec gestern in einer Pressemitteilung. „Diese Differenz deckt sich weitgehend mit den vom Gesundheitsministerium offiziell gemeldeten 501 Todesfällen aufgrund von Covid-19 in diesem Zeitraum“, schreibt das Statec im Bericht. Die Sterberate betrug vergangenes Jahr 0,74 Prozent. Dabei handelt es sich um die höchste Sterberate seit 1976.