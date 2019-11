Arbeitsmarkt : Zahl der Arbeitslosen steigt im Jahresvergleich

Luxemburg () 15 036 Menschen aus Luxemburg suchen derzeit einen Job, das ist im Vergleich zum Oktober des Vorjahres ein Plus von 1,8 Prozent, teilt die Luxemburger Arbeitsverwaltung Adem mit.

Die Arbeitslosenquote liegt demnach unverändert wie im September bei 5,3 Prozent. Die Zahl der so genannten gebietsfremden Jobsuchenden aus dem Ausland liegt bei 2378, ein Minus von 8,5 Prozent gegenüber Oktober 2018.

Die Zahl der Begünstigten einer Beschäftigungsmaßnahme lag am 31. Oktober auf 4320. Innerhalb eines Jahres entspricht dies einer Zunahme von knapp einem Prozent. Im Oktober dieses Jahres meldeten Arbeitgeber 3244 offene Stellen bei ADEM, 570 Stellen oder 14,9 Prozent weniger als noch im Oktober 2018. Gesucht werden vor allem Buchhalter, Informatiker, Sekretariatsmitarbeiter sowie Küchen- und Sicherheitspersonal. In Luxemburg wird insgesamt mehr gearbeitet als vergangenes Jahr. 468 490 Personen waren im Oktober erwerbstätig, 3,3 Prozent mehr als vergangenes Jahr. Davon wohnen 273 207 in Luxemburg.