Grevenmacher : Wo Falter nicht mit Farben geizen - Was den Schmetterlingspark Grevenmacher besonders macht

Foto: Andreas Sommer

Grevemacher Gleich an der deutsch-luxemburgischen Grenze am Ortsrand von Grevenmacher liegt der Jardin des Papillons. Das von außen unscheinbare Glashaus, direkt an der N1 gelegen, entfaltet bei näherer Betrachtung im Innern seine ganze Pracht und Vielfalt.

Von Andreas Sommer

Im Schmetterlingspark Grevenmacher gibt es auf 600 Quadratmetern von April bis Ende Oktober über 40 tropische, überwiegend aus Südamerika stammende Schmetterlingsarten zu entdecken.

Foto: Andreas Sommer 73 Bilder So sieht es im Schmetterlingspark in Grevenmacher aus

Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn, wer hier einfach „nur“ durchläuft, wird wenig zu Gesicht bekommen. Langsames Beobachten ist angesagt, fast schon im Schleichgang mit detektivischem Blick in jede Ecke und in jeden Winkel, denn unter jedem Blatt und auf jeder Blüte können sich die farbenprächtigen Falter verbergen. Andere nicht so scheue Arten flattern direkt auf einen zu und lassen sich, mit ein wenig Glück, auch schon mal auf Schultern oder Händen nieder. Mit einer konstanten Temperatur von 28 Grad Celsius und 70 bis 80 Prozent Luftfeuchtigkeit ist der tropische Garten für die Schmetterlinge aus aller Welt eine paradiesische kleine Insel am Ufer der Mosel. Außerdem bietet er eine Heimat für Chamäleons, Schildkröten, Zwergwachteln und weitere Vogelarten.

Wer sich für die verschiedenen Entwicklungsstufen der Schmetterlinge mit allen Lebensstadien vom Ei über die Raupe bis zur Puppe interessiert, dem bietet ein Schaukasten reichlich Anschauungsmaterial. Der Schmetterlingsgarten wird von der Yolande Coop Cooperative verwaltet, einem Mitglied des Netzwerks sozialer Einrichtungen von Elisabeth – Arbeitsplatz für Menschen mit intellektuellen Defiziten. Besucher müssen im Voraus online reservieren und sich für ein Zeitfenster entscheiden. Tickets gibt es unter: www.papillons.lu